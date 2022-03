La Tunisie accueillera le mercredi 23 mars 2022, la première croisière venant d’Italie, avec à son bord plus de 800 touristes, après un arrêt enregistré depuis l’année 2019, a indiqué le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, dans une déclaration accordée à l’agence TAP, samedi, en marge de l’inauguration de la 38ème édition du Salon de la Création Artisanale (du 18 au 27 mars 2022, au Parc des Expositions du Kram).

Le ministre a annoncé qu’on s’attend à accueillir, au total, 44 croisières, durant l’année 2022, soulignant que ce chiffre serait fort probablement à la hausse, durant les années à venir. ” Ces croisières sont très importantes pour la dynamisation du tourisme tunisien “, a-t-il encore dit, rappelant qu’en 2010, la Tunisie a accueilli 1 million de touristes venant dans des croisières “.

S’agissant de la prochaine saison touristique, il a noté que son département a déployé tous les efforts afin de se préparer au mieux à ce rendez-vous, rassurant qu’une demande importante est constatée pour le site Tunisien, que ce soit de la part des marchés européens ou des marchés voisins (la Libye et l’Algérie).

Un travail multidisciplinaire a été mené afin de réussir cette saison, portant à la fois sur le volet de la propreté et de l’environnement, le protocole sanitaire et la sécurité des unités hôtelières. ” Nous avons œuvré aussi, à la diversification de nos produits touristiques. En fait, outre le tourisme balnéaire, la Tunisie est devenue une destination pour le tourisme alternatif et durable, saharien… “, a encore noté le ministre, rappelant que la Destination Dhahar a été sélectionnée, récemment, comme la meilleure destination alternative à l’échelle mondiale.

Il a, par ailleurs, indiqué que l’effort a été axé sur la promotion et la commercialisation de la destination tunisienne, à travers une multitude de canaux, notamment le numérique. Plusieurs campagnes ont été lancées dans ce cadre, et la dernière en date la campagne ” Touns Lik ” (La Tunisie pour toi), qui vise la promotion du tourisme intérieur.