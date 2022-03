L’OMT jouit d’une autorité reconnue en ce qui concerne la défense des valeurs du tourisme et la promotion du secteur en tant que pilier de la paix et du redressement. Lors d’une réunion informelle des ministres du tourisme de l’Union européenne (UE), la Présidence française du Conseil de l’Union européenne a salué le leadership de l’OMT et fait observer combien le secteur était soudé face au défi historique à relever.

Dans son intervention, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a alerté d’une « triple menace », avec la persistance de la pandémie de COVID-19, l’urgence climatique et la guerre en Europe. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, l’OMT a uni sa voix à celle du système des Nations unies plus largement et d’autres organismes internationaux pour exprimer sa ferme condamnation.

À Dijon, les représentants de la présidence française et les ministres de l’ensemble de la région ont salué la position sans équivoque adoptée par la direction de l’OMT.

Un tourisme, un porteur d’espoir et de paix

Zurab Pololikashvili a souligné que, face à de tels défis, « le tourisme a un rôle actif à jouer pour réaffirmer nos valeurs partagées et pour promouvoir la paix », ajoutant que le secteur remplit ce rôle : « Comme ce fut le cas pendant la pandémie, on voit que le tourisme donne le meilleur de lui-même, et ce soutien va prendre de plus en plus de poids, d’ampleur et de force dans les jours à venir ».

Alors que les ministres du Tourisme des 27 États de l’UE se réunissaient en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’OMT a aussi plaidé en faveur d’une coopération et d’une solidarité accrues. « Nous sommes plus forts ensemble » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT à la conférence, à laquelle participait aussi le Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Tous les délégués ont été instamment invités à faire valoir le rôle essentiel que tiendra la reprise du tourisme pour favoriser la solidarité internationale et donner espoir à des millions de personnes partout dans le monde.

Le tourisme a amorcé sa reprise

L’OMT s’est félicitée de constater que les restrictions sur les voyages mises en place en réponse à la pandémie sont progressivement levées et assouplies. Au 15 mars, dans le monde, sept pays avaient levé complètement leurs restrictions liées à la COVID-19, dans le droit fil des recommandations de l’OMT et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les ministres des 27 États membres de l’UE ont été vivement encouragés à ne pas perdre de vue les défis qui freinent encore la reprise du secteur.

Le Secrétaire général de l’OMT a demandé aux gouvernements de l’UE d’apporter au tourisme le soutien dont il a besoin pour modifier la donne, tout en saluant les plans de relance de nombreux États membres de l’UE.

Il a déclaré : « L’aide ciblant le tourisme profitera à tous les pans du secteur, et en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants » qui représentent jusqu’à 80 % du secteur du tourisme. Il a également signalé que le tourisme doit agir maintenant pour relever ses engagements en matière d’action climatique, citant une fois encore la coopération comme un socle essentiel en vue de bâtir un secteur plus durable et plus résilient.