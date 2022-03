La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, affirme que la Tunisie s’emploie à élaborer un portefeuille de projets pour la mise en œuvre de la première phase du plan national genre et changements climatiques afin de le soumettre aux fonds sur le climat pour financement, dans le cadre des travaux de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui sera organisée à Charm el Cheikh, en Egypte, courant 2022.

Dans une allocution enregistrée qu’elle a prononcée, à l’occasion de la 66ème session de la Commission sur la condition de la femme relevant du Conseil économique et social des Nations unies, la ministre a souligné qu’a travers l’adoption du Plan national genre et changement climatique, la Tunisie apportera son soutien à cette initiative qui vise l’autonomisation économique des femmes grâce aux nouveaux programmes et projets qui consacrent l’interdépendance entre les changements sociaux et climatiques.

Elle a indiqué au cours de cette session, qui se tient du 15 au 24 mars à New York autour de la thématique “l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles dans le contexte des programmes et politiques visant à réduire les risques de changement climatique et des catastrophes environnementales” que ce plan national vise à renforcer les capacités des femmes, des filles et des groupes vulnérables dans les zones rurales et les quartiers à forte concentration démographique pour faire face aux changements climatiques.

Elle a souligné la volonté de la Tunisie, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national genre et changement climatique, de soutenir les initiatives des femmes en encourageant les programmes de recherche scientifique, l’innovation et le développement technologique, afin de mettre en place une nouvelle génération d’institutions émergentes dirigées par des femmes qui s’engagent dans les options du plan concernant l’atténuation et l’adaptation aux conséquences du changement climatique.

La ministre a aussi affirmé que la Tunisie a rempli ses engagements dans le cadre des négociations climatiques en consacrant les options du Programme d’action ” Lima ” sur le genre pour l’année 2019 au niveau national du Programme des Nations Unies pour le développement.