Des performances artistiques, entre théâtre, danse, musique et arts-plastiques sont au line-up de la 20ème édition du Festival international du Kef “24Heures de théâtre non-stop” qui se tiendra du 23 au 27 mars 2022.

La tenue de ce rendez-vous artistique annuel coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année. A cette occasion, plusieurs autres manifestations théâtrales sont habituellement organisées dans la Capitale et autres régions de la République.

Le 4ème art sera ainsi au cœur de la programmation, assez riche et diversifiée, préparée par le Centre national des arts dramatiques et scéniques du Kef (CNADS) placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles, parmi plusieurs autres Centres sur toute la République.

Le festival prévoit une cinquantaine de spectacles issus de 15 pays dont l‘Algérie, l’Egypte, l’Espagne, la France, la Guinée, l’Irak, l’Iran, l’Italie, la Jordanie, le Kurdistan, la Libye, la Palestine, la Roumanie, le Sénégal et la Tunisie.

Des colloques et workshops autour de thèmes comme “le théâtre et la diversité culturelle”, “le théâtre et le mouvement politique” et “le théâtre thérapeutique”, auront lieu en présence de spécialistes et les professionnels du secteur.

La littérature sont également au centre de la programmation avec des séances-dédicaces et rencontres-débats sur le théâtre en présence d’auteurs tunisiens et étrangers.

Un hommage sera rendu à certaines figures du théâtre national à l’instar de Walid Zidi, Abdelhamid Gayesse, Leila Chebbi, Mohamed Ali Sayari, Fadhel Khanoussi Othman Jaziri et Mounir Awadi.

Le festival perpétue sa tradition qui consiste à s’ouvrir sur toutes les catégories sociales parmi les habitants du Kef et ses zones frontalières avec l’Algérie. Une attention particulière sera donnée aux résidents des quartiers défavorisés, aux jeunes, aux élèves, aux personnes âgées et celles sans soutien familial ainsi qu’aux pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Les spectacles auront lieu dans divers lieux, indoor et outdoor, et sur les multiples sites historiques et archéologiques de la région. L’objectif est de faire connaître et valoriser le riche patrimoine matériel et immatériel de ce gouvernorat du Nord-Ouest auprès des festivaliers pour une évasion artistique et culturelle inédite.