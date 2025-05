Les questions foncières et juridiques des Centres des Arts Dramatiques et Scéniques dans les certaines régions ont été au cœur d’une séance de travail qui a eu lieu, mardi, au siège du ministère des Affaires Culturelles.

Selon un communiqué de son département publié, mercredi en fin de matinée, la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a appelé a céder les biens immobiliers locatifs abritant certains Centres qui seront, temporairement, transférés dans des bâtiments relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Cette décision s’inscrit dans le cadre la rationalisation des dépenses, indique la même source.

La ministre a souligné la nécessite de trouver des solutions juridiques urgentes pour ces centres qui renforcent la dynamique culturelle et créative dans les régions en vue de leur permettre de réhabiliter le rôle du secteur du théâtre à travers la formation et la production, lit-on encore.

Moez Mrabet, Directeur Général du Théâtre national Tunisien (TNT), Nissaf Ben Hafsia, Directrice Générale des arts scéniques et des arts audio-visuels et certains cadres au ministère des Affaires culturelles, ont pris part à cette réunion ayant permis d’examiner les différentes questions foncières et juridiques qui entravent le travail de ces centres en vue de trouver les solutions adéquates qui leur permettent de fonctionner convenablement.