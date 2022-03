La numérisation complète de l’économie dans la région de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient pourrait entraîner une augmentation du PIB par habitant d’au moins 46 % sur 30 ans, ce qui représenterait à long terme un gain estimé à au moins 1 600 milliards de dollars pour la région, souligne la Banque mondiale dans un rapport publié mercredi 16 mars 2022.

L’argent mobile et les paiements dématérialisés peuvent stimuler la croissance économique

L’utilisation généralisée de services numériques tels que l’argent mobile et les paiements dématérialisés pourrait stimuler fortement la croissance économique, indique ce rapport intitulé ” Les avantages du numérique pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : L’adoption des technologies numériques peut accélérer la croissance et créer des emplois “.

Dès la première année, le gain de PIB par habitant s’élèverait à près de 300 milliards de dollars. D’après la Banque mondiale, l’adoption universelle des technologies numériques permettrait de doubler le taux d’activité des femmes, avec une hausse d’environ 20% sur une période de 30 ans (soit une progression du nombre de femmes actives de 40 à 80 millions).

Cela pourrait également accroître d’au moins 5 % sur 30 ans l’emploi dans le secteur manufacturier, avec à la clé 1,5 million d’emplois supplémentaires sur cette période, soit une moyenne de 50 000 nouveaux emplois chaque année.

Ouvrir les télécoms à la concurrence

D’après le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj, ” les bénéfices du passage à une économie plus numérique sont exponentiels et les gouvernements devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer les obstacles qui freinent cette transition “.

Dans ce rapport, la Banque mondiale préconise d’ouvrir davantage le marché des télécommunications à la concurrence, ce qui pourrait contribuer à accroître l’offre et l’utilisation de l’argent mobile et des paiements numériques et, de surcroît, améliorer l’inclusion financière en élargissant l’accès aux comptes courants.

Développer l’e-commerce…

Des mesures sont également nécessaires pour mettre en place un cadre réglementaire plus solide et propice au développement de l’e-commerce, notamment en ce qui concerne les systèmes de signature électronique, la protection de la confidentialité des données et la cybersécurité.

La BM recommande aussi de prioriser les réformes indispensables à la généralisation des paiements dématérialisés pour accélérer la transformation digitale de l’économie dans la région MENA.