Un centre de ressources numériques dédié à la régulation, à l’autorégulation et à l’éducation aux médias a été lancé, mardi 15 mars 2022, par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Objectif : répondre aux besoins pressants des instances de régulation dans l’espace francophone à une base de données sur les différentes disciplines liées à la régulation, notamment dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), a expliqué le présidente la HAICA, Nouri Lajmi, à l’ouverture d’un colloque organisé ce mardi à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, à l’occasion du lancement dudit Centre.

D’après un communiqué de la HAICA sur son portail électronique, le centre sera une ” mine d’informations ” mis à la disposition du public concerné par la régulation des médias, en quête de travaux académiques.

Le centre sera initialement cofinancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe pour une période de douze mois avant que la HAICA ne prenne en charge la gestion ainsi que la responsabilité de veiller à sa pérennité.

Il sera présidé par un comité scientifique composé d’experts internationaux et tunisiens dont la mission est de veiller à mettre en place une vision stratégique du centre et d’en garantir la notoriété auprès des milieux académiques et professionnels.

Le comité scientifique aura également pour mission de formuler des propositions innovantes de projets et de diffusion des connaissances en matière de régulation, d’auto-régulation et d’éducation aux médias.