Coopération renforcée entre l’Arabie saoudite et l’OMT dans plusieurs domaines

L’OMT et le Royaume d’Arabie saoudite sont tombées d’accord sur les prochaines actions à mener ensemble pour faire du tourisme un moteur de la croissance et un secteur porteur d’opportunités et de développement dans tout le Moyen-Orient et au-delà de la région.

Moins d’un an après l’ouverture officielle de son bureau régional pour le Moyen-Orient à Riyad, de nouvelles avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la palette de projets qui seront administrés depuis ce centre, témoignant d’un resserrement toujours plus fort de la coopération entre l’OMT et le Royaume d’Arabie saoudite.

Toute une gamme de projets sont en cours d’élaboration afin que le bureau régional de l’OMT tienne un rôle de chef de file pour mettre le tourisme au service du développement rural, mais aussi donner accès à tout-un-chacun aux possibilités offertes par le tourisme grâce à une série d’initiatives dans le domaine de l’éducation.

Réunis dernièrement à Madrid, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed Aqeel AlKhateeb, se sont mis d’accord pour poursuivre la mise en œuvre de leur vision partagée et déterminés à travailler en étroite collaboration pour exploiter le plein potentiel du secteur dans l’ensemble de la région.

Développement rural et numérisation

Au nombre des projets administrés par le bureau régional, on citer le programme mondial de l’OMT sur le tourisme et le développement rural, destiné à faire du tourisme un pilier de la croissance et une source de débouchés pour les populations rurales.

Le programme comprend notamment l’initiative d’envergure mondiale des Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT, entrée maintenant dans sa deuxième année, la première édition du concours ayant suscité énormément d’intérêt de la part des destinations de toutes les régions du monde.

En parallèle, le bureau régional axera aussi son travail sur la création de savoir à l’appui des politiques et des pratiques des entreprises, la formation et l’acquisition de compétences, et l’assistance technique sur le terrain. L’établissement du premier Observatoire du tourisme et du développement rural à Riyad est en projet.

Zurab Pololikashvili et Ahmed Aqeel AlKhateeb ont souligné leur attachement à guider le tourisme en misant sur l’éducation et l’innovation. Depuis le bureau régional, l’OMT aidera les petites et moyennes entreprises (PME) à passer au numérique grâce à des partenariats avec les plus grandes entreprises de technologie comme Amadeus, Mastercard, Cisco, Telefónica, entre autres déjà établies.

Le programme de l’OMT des futurs numériques a pour finalité de dispenser des formations dans les domaines de la connectivité, le commerce électronique, les mégadonnées (big data) et l’analyse, les paiements en ligne et la sécurité, au profit de jusqu’à 20 000 PME de 22 pays, dont 5 000 au cours des 12 prochains mois. Plus tard ce mois-ci (25-26 mars), un forum d’innovation de l’OMT ‘Tourism Tech Adventures’ se tiendra aux Émirats arabes unis.

Éducation

Pour atteindre l’objectif de créer un plus grand nombre d’emplois à valeur ajoutée dans le tourisme grâce à l’éducation, un nouveau Laboratoire du savoir (UNWTO Knowledge Lab) ouvrira à Riyad et un premier Observatoire de la qualité de l’éducation et des emplois dans le tourisme verra aussi le jour afin d’assurer le suivi de l’état d’avancement de la stratégie.

Et pour étendre au maximum les retombées positives de l’éducation dans le tourisme, la ‘UNWTO Tourism Online Academy’ va proposer 10 nouvelles formations en ligne en langue arabe.

L’OMT va aussi travailler avec des centres d’enseignement supérieur de la région dans le cadre du nouveau programme de perfectionnement du corps enseignant.

Des investissements verts pour les transitions vertes

Dans le droit fil de l’engagement plus large de l’OMT de promouvoir la contribution du tourisme à l’action climatique, il est prévu que son bureau régional à Riyad serve de pôle de promotion des investissements verts dans le secteur du tourisme, aussi bien à l’échelle de la région et dans le monde entier. Il s’agit entre autres des projets mis au point en partenariat avec la Société financière internationale (IFC) et d’autres partenaires tels que le Fonds saoudien pour le développement du tourisme (TDF) – en réponse au cadre de l’OMT pour l’action climatique tel qu’il a été exposé dans la Déclaration de Glasgow, rendue publique à la COP26.