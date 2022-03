La 2e édition du Salon international des activités et des technologies autour de l’eau “Water Expo 2022”, aura lieu, les 16 et 17 mars courant, au siège de l’UTICA, sous l’égide du ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et en partenariat avec le Centre de Recherche et des Technologie des Eaux “CERTE”, a fait savoir, samedi, l’agence “Art Event”. organisatrice du salon.

“Water Expo 2022″ comprend une grande variété de stands et d’expositions autour de l’eau potable ou usée, l’industrie hydraulique, ses tendances et perspectives, ainsi que les technologies de pointe dans la gestion et la préservation de la durabilité de cette ressource.

Le Salon constitue une occasion pour rassembler les secteurs public et privé autour des problématiques liées à l’eau notamment l’aménagement et la rénovation de l’infrastructure hydraulique, l’actualisation des législations et réglementations, la nécessaire adoption des innovations techniques et technologiques…

La CEO d’Art Event” Lamia Kaabi, a, à ce titre, indiqué que “l’eau domestique et industrielle doit être utilisée plus efficacement en raison de la réduction rapide des ressources en eaux renouvelables. Parallèlement, le traitement des eaux usées, en vue de leur réutilisation, nécessite la mise en place d’une meilleure infrastructure et l’adoption de nouvelles technologies”.