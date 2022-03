Le ministère du tourisme œuvre à l’élaboration d’une stratégie visant à hisser le taux de contribution du tourisme intérieur à environ 50% de l’ensemble des entrées, a indiqué le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Intervenant au cours du Forum National sur le Tourisme Interne tenu, mercredi, sous le slogan ” Tounes Lik “, (La Tunisie est pour toi), Belhassine a ajouté que cette manifestation vise à discuter et échanger afin de définir une stratégie de développement pour le tourisme intérieur.

Cette stratégie sera réalisée dans le cadre de la coopération avec le programme ” Visit Tunisia ” et les différents acteurs du secteur, a-t-il ajouté.

Belhassine a, également, souligné que le ministère et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) poursuivront les efforts de promotion en 2022, en coordination avec les professionnels et tous les intervenants à travers la mise en œuvre de campagnes nationales de promotion pour le tourisme intérieur et la participation à tous les événements et manifestations.

Il a indiqué qu’en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le monde et les restrictions sanitaires au niveau des déplacements entre les villes et les sites touristiques, le nombre d’arrivées dans les hôtels a diminué de 46%, pour atteindre 1,3 million d’arrivées (3 millions de nuitées), contre environ 2,5 millions, en 2019.

Le ministre a rappelé dans ce cadre de allègement des restrictions en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique en 2021, pour assurer la durabilité du secteur du tourisme, d’où une augmentation du nombre des arrivées d’environ 62% et du nombre de nuitées passées dans les unités hôtelières de 49 % pour atteindre environ 4,6 millions de nuitées.

Et d’ajouter que la part du tourisme intérieur, au niveau des nuitées représente environ 57%, contre une moyenne annuelle de 20%, ce qui explique le rôle important que le tourisme intérieur a joué pour limiter les répercussions de la pandémie.

De son côté, le président de l’Organisation de défense des consommateurs, Ammar Dhaya a mis l’accent sur la nécessité de donner plus d’intérêt au touriste tunisien en misant sur la qualité.

Dhaya a souligné la nécessité de considérer le tourisme intérieur comme un droit pour tous les tunisiens et d’encourager les tunisiens à consommer les produits de l’artisanat local pour permettre aux professionnels de promouvoir leurs produits et d’adhérer à la dynamique économique nationale.

Pour sa part, la présidente de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), Dorra Miled, a souligné que le tourisme intérieur est l’une des priorités de la FTH, compte tenu de son rôle essentiel dans la relance du secteur et la contribution au développement.

Elle a souligné qu’une étude de terrain sur le tourisme intérieur et le développement des services touristiques dans les unités hôtelières, a été réalisée afin de garantir l’amélioration de leur qualité et leur adaptation aux habitudes des Tunisiens en matière d’alimentation, de conditions d’hébergement, d’activités sportives et culturelles a été élaborée.

Milad a indiqué que le développement des services fournis n’est pas la seule responsabilité des unités hôtelières, mais plutôt de toutes les parties, y compris les municipalités pour valoriser le contenu naturel, culturel, civilisationnel et historique de la Tunisie.