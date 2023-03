La nécessité de diversifier l’activité culturelle et touristique et de renforcer le trafic des transports publics durant le mois de ramadan 2023 a été au centre d’une séance de travail ministérielle, tenue dimanche 5 mars 2023 au palais du gouvernement à La Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Cette séance a été consacrée, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, aux préparatifs engagés par les différents départements ministériels à l’approche du mois sain et aux questions relatives à l’approvisionnement des marchés, à l’activité commerciale et aux aspects sociaux.

Lors de cette séance, l’accent a été mis sur l’impératif de diversifier l’offre culturelle (musique, théâtre, littérature, arts plastiques, calligraphie arabe…) pendant le mois de ramadan et de mettre en place un programme d’animation de la Médina de Tunis et de valorisation de ses circuits touristiques et de ses monuments historiques et religieux.

La poursuite de la stratégie de promotion du tourisme intérieur sous le slogan “Tounes Lik”, retenu par la campagne lancée par l’office national du tourisme tunisien, dans l’objectif de promouvoir les richesses naturelle, culturelle et historique du pays, était également évoquée lors de cette séance.

La réunion a, également, porté sur le renforcement du trafic des transports en commun (bus, trains) à l’échelle régionale et nationale pour accompagner la dynamique que connait le mois de ramadan et l’intensification des contrôles sécuritaires pour sécuriser toutes les manifestations et les festivals qui seront organisés durant ce mois.

Des exposés sur les plans d’action des ministères de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, du Commerce, de l’Agriculture, du Transport, du Tourisme, des Affaires religieuses, des Affaires culturelles et de la Santé, pour le mois de ramadan 2023, ont par ailleurs été présentés lors de cette séance.