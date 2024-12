Les représentants des fédérations professionnelles du secteur touristique se sont engagés, mercredi, dans une déclaration aux médias, à accorder aux Tunisiens des réductions réelles et tangibles, allant de 10 à 45 %, pendant les vacances scolaires et universitaires, ainsi, que les fêtes de fin d’année, et ce, dans le cadre de l’initiative lancée par le Ministère du Tourisme en coordination avec les fédérations pour encourager le tourisme intérieur.

Le membre de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), Mohamed Ben Ezzeddine a souligné, lors d’une séance de travail conjointe organisée sous la tutelle du ministre du Tourisme, que les réservations tunisiennes dans les hôtels représentent actuellement le taux le plus élevé et qu’il ne serait pas possible de parler d’une véritable destination touristique où le marché intérieur ne serait pas pris en compte.

Il a fait observer que les destinations qui ont enregistré une grande affluence dans cette période résident dans le Nord, à l’instar d’Aïn Drahem et le Sahara au sud de la Tunisie.

De son coté, le Président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb, a indiqué que les réductions qui seront réelles et tangibles, se situeront entre 10 et 45%.

Il a abordé, à cette occasion, les problèmes liés au paiement pour les touristes tunisiens, notamment après la promulgation de la nouvelle loi relative aux chèques en Tunisie tout en appelant les pouvoirs publics à trouver des mécanismes pour compenser l’adoption de l’outil de paiement différé à l’instar de la carte de paiement électronique ou de traites de change pour les Tunisiens ayant un compte bancaire ou à identifier de nouveaux mécanismes tels que les cartes de séjours ou les chèques vacances.

D’autre part, il a souligné l’implication de divers professionnels du secteur dans l’effort de numérisation des services. Il a annoncé, à cette occasion, l’ouverture d’une plateforme numérique au cours du mois de janvier prochain.

Le 21 décembre 2024, le ministère du Tourisme a annoncé, dans un communiqué, que les familles et les touristes tunisiens bénéficieront de tarifs préférentiels à l’occasion des vacances scolaires et universitaires ainsi que les fêtes de fin d’année.

Et de préciser que cette initiative vise à soutenir le tourisme intérieur et à renforcer l’activité touristique dans le pays.