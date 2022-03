La 5e Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ANUE-5.2) a adopté le projet de résolution “Solutions fondées sur la nature” (SFN), porté par l’Union européenne et co-sponsorisée par le Costa Rica, la Colombie, le Pérou et le Pakistan.

Ce concept de SFN porte sur les actions de protection, de gestion et de restauration des écosystèmes naturels ou modifiés de manière durable, pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité.

L’adoption de ce projet de résolution permettra d’améliorer le déploiement de ces solutions à travers le monde et partant contribuer à la conservation de la biodiversité, comme un préalable à la lutte contre les changements climatiques.

A cause de la guerre en Ukraine, l’Allemagne repense radicalement sa politique énergétique, étant donné que le pays est fortement dépendant des énergies fossiles russes.

Le gouvernement allemand a prévu environ 200 milliards d’euros pour des investissements dans la décarbonation et une plus grande indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés au cours des quatre prochaines années.

Selon le ministre des Finances, Christian Lindner (FDP), cité par Clean Energy Wire (CLEW), les fonds qui seront décaissés d’ici 2026 seront utilisés pour stimuler l’expansion de l’infrastructure de recharge des voitures électriques, la production d’hydrogène, la baisse des prix de l’électricité et la construction de davantage de sources d’énergie renouvelables.

L’Allemagne a suspendu le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 et annoncé la création de réserves stratégiques de charbon et de gaz.

Le gouvernement s’est également engagé à accélérer le passage aux énergies renouvelables dans le but de devenir plus indépendant des importations d’énergie.