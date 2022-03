La cérémonie d’ouverture de la 7ème édition de Human screen festival (HSF – Festival International du film des droits de l’Homme – Karama Tunisie) a eu lieu dans la soirée de mardi 8 mars 2022 au Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la culture.

La soirée a été marquée par des performances chorégraphiques de Thoraya Boughanmi et Amel Aouini, et une prestation du chanteur tunisien Mortadha.

Le cinéma égyptien était à l’honneur à travers la projection de ITS A WONDERFUL DAY (105′, 2021) de Neveen Chelbi qui est le film d’ouverture ayant eu lieu à la grande salle du Théâtre de l’Opéra. Cette fiction est le premier long-métrage de la réalisatrice qui a été coécrit avec sa compatriote Dina el Sakka d’après un roman de Alaa Soliman.

Neveen Chelbi figure au jury de cette édition 2022 de HSF placée sous le thème “Les droits des femmes et droits des groupes marginalisés ” qui se déroule du 8 au 12 mars 2022 dans six villes (Bizerte, Gabès, Hammam-Sousse, Kasserine, Tozeur et Tunis). Le thème du festival coïncide ainsi avec les valeurs véhiculées par la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, qui est aussi le jour du démarrage du festival.

Le monde du cinéma n’est pas non plus à l’écart des luttes pour la parité des genres et contre les inégalités dans nos sociétés modernes. A cette occasion, un hommage été rendu, hier soir, à trois figures féminines du cinéma tunisien dont la cheffe costumière Lilia Lakhoua et l’actrice Amel Hedhili.

L’actrice installée en Egypte, Dora Zarrouk, était également à l’honneur. Rappelons que cette dernière était, en 2020, la cible d’accusations sur les réseaux sociaux en lien avec l’image qu’elle véhicule, en tant que célébrité, sur la femme tunisienne et ses acquis.

Suite à son mariage avec un égyptien, début novembre 2020, des rumeurs circulaient sur son statut de deuxième épouse, ce qui est contraire à la loi tunisienne interdisant la polygamie. L’actrice avait rapidement répondu aux accusations à son encontre, à travers une déclaration pour une radio locale dans laquelle elle a démenti l’information.

Human Screen Festival Tunisie œuvre depuis 2014 en faveur de la culture des droits de l’Homme, sa promotion et sa défense à travers le cinéma. HSF est une manifestation cinématographique créée en 2012 par l’Association culturelle tunisienne pour l’insertion et la formation – ACTIF.

L’édition 2022 se tient avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et plusieurs autres partenaires du tissu associatif national et international qui sont actifs dans la défense des droits de l’Homme et de la femme en particulier.

Les spectateurs dans les six villes choisies ont un accès gratuit à toutes les projections et les films en projection à la Capitale sont répartis entre le 4ème art et l’Institut français de Tunisie (IFT).

L’actuelle session s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes avec un focus sur les droits des femmes et ceux des catégories défavorisées. Au line-up, une sélection de 26 films, longs et courts métrages, de fiction et documentaires, issus de 19 pays qui ont été choisis parmi 2800 candidatures.

Les films au programme abordent des questions sur la condition des femmes d’un point de vue culturel aussi bien que social et économique. Des rencontres autour des droits de l’artiste, l’écriture scénaristique, les films des droits de l’Homme et la structure des rapports sur les la défense des droits de l’Homme sont également au menu.

La compétition officielle composée de 25 films enregistre la participation de quatre films tunisiens dont les longs-métrages documentaires PAPI, QU’AS TU FAIT DE TA JEUNESSE (2021) et LE BASSIN MINIER (2022), et de deux courts-métrages de fiction, SALWA et BISKLET (2021).

Le jury de la compétition des films de fiction est composé des Tunisiens Ala Eddine Slim (réalisateur-scénariste) et Nadia Bousetta (actrice) et l’égyptienne Neveen Shalaby (réalisatrice-scénariste). Les cinéastes Yves Comte (France), Soumaya Bouallagui et Karim Ben Hammouda (Tunisie) sont au jury de la compétition documentaire.