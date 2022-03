“C’est évident, la guerre russo-ukrainienne aura des répercussions sur le tourisme tunisien, mais le département du Tourisme œuvrera à surmonter cette crise”, assure le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, dans une déclaration aux médias, qui s’exprimait en marge de la tenue du “Forum national sur le tourisme intérieur”.

En raison de la guerre, plusieurs vols à destination de la Tunisie seront annulés et le nombre de touristes russes régressera davantage, au vu de l’augmentation du coût du voyage, s’inquiète-t-il. “Une cellule de veille a été mise en place au sein du département du Tourisme, afin de suivre les répercussions de la guerre. Cette cellule est en contact direct avec les opérateurs touristiques dans les marchés russe et ukrainien, ainsi que ceux de l’Europe Orientale et Centrale, a-t-il poursuivi.

En 2019, la Tunisie a accueilli plus de 630 000 touristes russes, et environ 30 000 touristes ukrainiens. Belhassine souligne que l’objectif de cette année est de préserver les mêmes chiffres, tout en tenant compte de plusieurs facteurs liés à l’amélioration de la situation épidémique dans le pays, la disponibilité du transport aérien, et la guerre russo-ukrainienne.

Au cours des années 2020 et 2021, le nombre des touristes a régressé à cause de la crise sanitaire, car seulement 90 000 touristes russes ont visité la Tunisie durant cette période.

“Actuellement, il n’y pas de voyages touristiques programmés en provenance de Russie”, a t-il précisé, faisant savoir que le ministère œuvre à relancer le flux touristique russe vers la Tunisie, en programmant des voyages directs entre les deux pays.