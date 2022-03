La deuxième édition de ” Balades culinaires ” aura lieu du 11 au 13 mars, à l’initiative de la Municipalité de Sidi Bou-Saïd et de plusieurs autres institutions notamment l’Office national de l’artisanat (ONA), à Sidi Bou Saïd, a fait savoir lundi l’Office.

Le projet ” Balades culinaires ” s’inscrit dans le cadre d’une démarche sociétale, œuvrant pour l’autonomisation économique des femmes ainsi pour la promotion du patrimoine culinaire tunisien outre la contribution à la relance de l’artisanat tunisien, vecteur de développement durable, d’inclusion sociale et d’employabilité, d’après l’ONA.

Durant 3 jours, le public aura l’occasion de rencontrer “des femmes venues des régions de Zaghouan – Béja – Jendouba – Gabés et Tataouine, porteuses d’un savoir-faire millénaire, minutieusement détenu, préservé et transmis de génération en génération”, selon l’ONA.

Au programme de ces balades culinaires dont l’organisation vise à célébrer également la journée internationale de la Femme, figurent des ateliers de mise en valeur de produits du terroir, naturels et bio, des mets et saveurs d’antan dont beaucoup sont en perdition ainsi qu’un défilé de mode green et une exposition de portraits de femmes à la Galerie Hédi Turki.