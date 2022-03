La Fédération tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) organise en partenariat avec le Goethe-Institut de Tunis la 21ème édition du festival ” Cinéma de la paix ? ” qui se déroulera du 8 au 13 mars 2022, au cinéma le Rio, (à la capitale Tunis).

Le coup d’envoi sera marqué avec le film allemand ” Berlin Alexanderplatz” de Burhan Qurbani en Vostfr, et ce, le mardi 8 mars 2022 à Tunis à 17h00.

Du genre drame, le film sorti en 2021 et d’une durée de plus de trois heures, sera projet en allemand avec un sous-titrage en français.

L’accès au film d’ouverture sera gratuit dans la limite des places disponibles.

Synopsis: Berlin, aujourd’hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papiers est pratiquement impossible.

Francis s’efforce d’abord de rester sur la bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin.

Le Ciné-Club de Tunis, créé en 1949, organise chaque année sous l’égide de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs, et ce depuis 2000 “Le Cinéma de la Paix ? ” qui est un festival alternatif, cinéphile et indépendant à vision anthropocentrique ayant lieu en mars à Tunis, capitale de la Tunisie.

Chaque année le festival programme une sélection de sept à quatorze films plus ou moins récents et en moyenne trois rencontres. Chaque projection est suivie d’un débat en présence des réalisatrices(teurs) si possible. le festival a pour objectif de promouvoir le cinéma indépendant, alternatif et cinéphile pour tout(e)s à travers la diffusion d’une culture de débats autour d’une sélection éclectique d’œuvres cinématographiques et d’échanges autour de thématiques aussi bien que de problématiques liées au cinéma local et régional par l’instauration des valeurs de la citoyenneté et des droits humains.