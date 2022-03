Plus de 120 femmes, toutes tranches d’âges confondues, issues de différents gouvernorats du nord-ouest ont visité, dimanche 6 mars 2022, deux circuits touristiques dans les localités de Djebba et Qnadil relevant du gouvernorat de Béja dans le cadre de l’activité de la marche, à l’occasion de la Journée régionale et de loisirs organisée par le Comité olympique tunisien et le Commissariat régional de la jeunesse et des sports de Béja.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, indiqué la présidente de la commission de la femme et des sports au sein du Comité Olympique, Nahla Ben Brahim Boudhina, ajoutant qu’un grand nombre de femmes des gouvernorats de Béja, du Kef, de Siliana et de Jendouba y ont pris part.

De son côté, la commissaire régionale des sports à Béja, Aida Dhib Sahraoui, a indiqué que cette journée permettra d’encourager les femmes à pratiquer une activité physique et de prendre connaissance du patrimoine naturel de Djebba et des sites archéologiques de la région.