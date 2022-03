L’Association des intermédiaires en Bourse (AIB) a appelé les citoyens et les entreprises à la souscription à l’emprunt national 2022, qui a débuté le 3 mars et se poursuivra jusqu’au 16 courant, “afin de contribuer à l’effort national de mobilisation des ressources au budget de l’Etat”.

D’une valeur de 350 millions de dinars (MDT), cet emprunt national est un investissement présentant un rendement attractif, a souligné l’AIB dans un communiqué publié vendredi 4 mars 2022.

Selon le bulletin quotidien d’activité pour le 3 mars 2022, de Tunisie clearing, chargée de la tenue des registres des souscripteurs, les engagements des prises fermes des membres du syndicat de placement pour la première tranche de cet emprunt totalisent 517,25 MDT.

Les membres du syndicat de placement pour cette première tranche, ainsi que leurs engagements des prises fermes se composent de MAC SA (120,25 MDT), STB finance (97 MDT), BH invest (65 MDT), Tunisie Valeurs (60 MDT), BNA capitaux (50 MDT), BIAT (45 MDT), Banque de Tunisie (45 MDT), et Amen Bank (35 MDT), selon la même source.

Les souscriptions à la première tranche de l’emprunt national 2022, composé de quatre tranches, sont destinées à la couverture d’une partie des besoins du budget de l’Etat pour l’année 2022.

Les souscriptions et le remboursement de l’emprunt, promulgué par le décret présidentiel n°2022-68 du 4 février 2022, se feront en dinar tunisien, auprès des intermédiaires en bourse et des banques. Les titres de cet emprunt sont négociables à la bourse de Tunis.

D’après l’arrêté de la ministre des Finances du 18 février 2022, relatif aux caractéristiques et conditions d’émission de la première tranche de l’emprunt national, la souscription peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories.

Il s’agit de trois types d’obligations A, B et C, parmi lesquelles le souscripteur devra faire son choix. La durée de remboursement varie entre 5 et 10 ans, selon la catégorie et la valeur nominale de chaque obligation, qui a été fixée à 10 dinars pour la catégorie A, avec un taux d’intérêt fixe de 8,8% l’an ou un taux variable (taux du marché monétaire publié par la BCT, plus 2,40% brut l’an).

Pour l’obligation de type B (100 dinars), le taux d’intérêt fixe est de 8,90% l’an, et celui variable est égale au TMM plus 2,50% brut l’an.

Pour l’obligation de catégorie C (100 D), le taux d’intérêt est de 9,10% l’an, et celui variable est le TMM plus 2,65% brut l’an.