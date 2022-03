Une manifestation de promotion de l’huile d’olive tunisienne au Caire en Egypte est prévue les 13 et 14 mars 2022, à l’initiative du CEPEX en coordination avec l’ambassade de Tunisie au Caire, la Chambre syndicale nationale des exportateurs d’huile d’olive et le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de l’huile d’olive à l’étranger, afin de booster les exportations tunisiennes de ce produit phare sur les marchés internationaux, dont le marché égyptien, indique le CEPEX dans un communiqué publié vendredi 4 mars 2022.

Au programme de ces deux journées, figurent des rencontres professionnelles B to B mais aussi des visites chez les grands importateurs de l’huile d’olive en Egypte.

Les sociétés tunisiennes intéressées par la participation à cette manifestation pourraient s’inscrire en envoyant un formulaire à l’adresse suivante: fbechikh@tunisiaexport.tn, avant le 8 mars 2022.