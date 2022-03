Les travaux de la 22ème conférence de l’Association africaine du commerce des semences (AFSTA), organisée à Djerba (gouvernorat de Médenine) en partenariat avec la Chambre syndicale nationale des semences et plants (CSNSP – relevant de l’UTICA) ont pris fin jeudi 3 mars 2022.

La conférence a constitué le cadre propice pour la tenue de rencontres B2B et la signature de contrats commerciaux entre les associations participantes.

Selon Riadh Gabsi, président de la CSNSP, la conférence a permis à 180 participants venus de 23 pays africains, européens, américains et asiatiques d’échanger leurs avis autour des dernières évolutions dans le domaine des semences et les cadres juridiques y afférents.

Les participants ont procédé également à la recherche des meilleurs solutions pour faciliter l’acheminement des semences vers l’agriculteur afin d’hausser ses revenus et accroître le rendement de ses cultures.

Un consensus s’est dégagé sur l’impératif d’améliorer la qualité des semences utilisées par l’agriculteur tunisien dans le but de réaliser la sécurité alimentaire, en particulier en cette période marquée par des tensions à l’échelle internationale, une situation qui a généré une hausse des prix du blé.

L’AFSTA est une association à but non lucratif qui représente le secteur privé des semences en Afrique et qui a pour mission de faciliter l’échange et l’utilisation des semences de qualité à travers les pays de l’Afrique dans l’objectif de garantir la sécurité alimentaire du continent.