Le président de la Fédération Nationale des Communes Tunisienne (FNCT), Adnène Bouassida, a souligné la nécessité d’introduire des amendements sur la loi électorale en vue de garantir la stabilité des conseils municipaux et de revoir les finances et fiscalités locales, notamment après la baisse de 4% à 2,75% du budget consacré aux communes.

S’exprimant lors d’un colloque international organisé, jeudi, par Le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante sous le thème ” La décentralisation en Tunisie : acquis, enjeux et horizons “, Bouassida a estimé que ce budget est ” faible ” en comparaison avec d’autres pays de la région à l’instar de l’Egypte, le Maroc et l’Algérie.

Le budget alloué aux communes ne permet pas de mettre en place des stratégies de développement local et social ou encore de remettre en état l’infrastructure, a-t-il expliqué.

De son côté, la directrice générale du Centre International de Développement pour la gouvernance Locale Innovante, Neïla Akrimi a fait noter que le processus de décentralisation en Tunisie et dans la région MENA est de longue haleine et fait face à plusieurs difficultés politiques, sociales et économiques.

Elle a précisé que ces difficultés sont dues à la nécessité de répondre aux besoins urgents des différentes régions.

Pour résoudre toutes ses difficultés, il faut mettre en place des cadres législatifs et réglementaires fixant les responsabilités de toutes les parties intervenantes et fournir aux collectivités locales les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces projets de développement à moyen et à long terme, a-t-elle proposé.

Akrimi a, en outre, appelé à doter les collectivités des ressources humaines suffisantes à l’élaboration des plans et au suivi de la mise en œuvre des projets.

Des experts et des représentants des communes tunisiennes, algériennes, libyennes, néerlandaises et canadiennes ont pris part au colloque organisé à l’occasion du 10ème anniversaire de la création du Centre International de Développement pour la gouvernance Locale Innovante.