Les cours du Gaz poursuit sa flambée dans le sillage de la guerre russo-ukrainienne, sur les cinq derniers jours la hausse a dépassé les 60%.

Les contrats à terme pour avril se sont envolés. Si les cours ont ensuite reflué, la volatilité des prix continue d’inquiéter les investisseurs.

L’Allemagne et l’Italie font partie des pays les plus dépendants du Gaz russe et se sont mis à la recherche d’autres fournisseurs, de la Norvège et de l’Algérie notamment.

Les principaux pays exportateurs de gaz avaient néanmoins admis qu’il serait difficile d’augmenter rapidement les volumes vers l’Europe, si le gaz russe venait à faire défaut.