La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a accordé un financement de 650 millions de dollars US à Oando Petroleum and Natural Gas Company Limited pour lui permettre d’acquérir 20% des parts de Nigerian Agip Oil Company Limited (NAOC) dans une coentreprise nigériane.

Cette acquisition stratégique renforcera considérablement la position d’Oando sur le marché nigérian de l’énergie, en portant sa capacité de production à 60 000 barils équivalent pétrole par jour.

La coentreprise, qui possède d’importants actifs pétroliers et gaziers, a déjà produit des milliards de barils de pétrole et de pieds cubes de gaz naturel. Cette acquisition permettra non seulement d’accroître la production nationale nigériane mais aussi de créer des emplois et de stimuler l’économie locale.

Afreximbank, en tant qu’arrangeur principal mandaté pour la transaction, a joué un rôle central en facilitant ce financement et en soutenant l’autonomisation économique de l’Afrique. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de la Banque visant à promouvoir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier africain.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans le développement du secteur pétrolier et gazier en Afrique, en particulier au Nigeria, où les entreprises locales prennent une part de plus en plus importante dans l’exploitation des ressources naturelles.