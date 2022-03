Quinze (15) contrats de propriétés ont été accordés, lesquels s’ajoutent à la régulation de la situation des agglomérations et des terres domaniales agricoles. C’était lors d’une cérémonie organisée à cette occasion au siège du gouvernorat de Bizerte, mardi 1er mars 2022.

En effet, deux contrats de vente de deux lotissements domaniaux agricoles ont été délivrés dans les délégations de Ghezala et Joumine (en vertu du décret (18/70 relatif à la régulation de la situation des anciens domaines agricoles de l’Etat).

Deux autres contrats de location complémentaires de lotissements agricoles ont été attribués dans les délégations de Joumine et Utique avec la délivrance de deux certificats de mainlevée sur deux lotissements agricoles domaniaux dans la délégation d’Utique.

Lors d’une cérémonie tenue à cette occasion, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, a souligné l’importance de ces contrats, indiquant que son département s’attache à valoriser et à optimiser l’exploitation de ces biens à travers la valorisation de leur situation dans la cadre de la loi.

Il a également rappelé les initiatives prises par son département surtout celles réalisées dans le cadre du partenariat public-privé ou dans le secteur de l’économie solidaire.

Il a rappelé les efforts consentis dans la région de Bizerte pour la récupération des biens de l’Etat et de l’exécution des décisions d’évacuation en coordination avec le gouverneur de la région et le reste des services administratifs et exécutifs.

Sur un autre plan, Rekik a fait observer que son département ne cesse de déployer des efforts en coordination avec le chargé général des contentieux de l’Etat pour coordonner au mieux avec les pays étrangers à l’effet de récupérer les biens spoliés.