Un nouvel ensemble de lignes directrices va aider à la fois les pouvoirs publics et les entreprises à mieux répondre aux besoins des femmes du secteur du tourisme.

Publiées par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ces lignes directrices ont été élaborées avec le soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et d’ONU-Femmes. Elles visent à assurer un relèvement inclusif et résilient des impacts de la pandémie. Sachant que les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par les pertes d’emploi et qu’elles représentent une grande part de la main-d’œuvre du secteur du tourisme, avec une plus forte concentration dans les emplois les moins qualifiés et les moins bien rémunérés, les Lignes directrices partent du principe que les plans de relance et de redressement du secteur doivent répondre à leurs besoins spécifiques.

Le tourisme comme vecteur d’égalité

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « La reprise du tourisme doit être générale et ses retombées profiter à tous. Le tourisme a démontré être un véritable fer de lance de l’égalité des sexes ; avec ces nouvelles lignes directrices, les pouvoirs publics et les entreprises vont pouvoir mettre à profit la force du secteur comme moteur de l’autonomisation des femmes alors que le monde est en train de s’ouvrir à nouveau ».

Les Lignes directrices à l’usage des acteurs publics offrent des outils spécifiques pour aider les institutions touristiques aux échelons national, régional, local et autres, et sont axées sur les politiques, les programmes et les grandes thématiques du secteur du tourisme. Parallèlement, la Stratégie pour les acteurs privés vise à aider les entreprises touristiques, de tous types et de toutes tailles, à mettre en place des stratégies et des programmes efficaces et cohérents en faveur de l’égalité femmes-hommes dans l’ensemble de leur activité.

Le tourisme renforce son engagement envers les femmes

Ces lignes directrices publiées récemment pour la prise en compte de la dimension de genre s’inscrivent dans le prolongement du travail mené par l’OMT dans le domaine de l’autonomisation des femmes. Elles cadrent avec une tendance de plus en plus forte dans le secteur du tourisme à agir pour combattre les inégalités entre les sexes. Ces lignes directrices viennent s’ajouter à un nombre croissant d’initiatives apparentées comme les Principes d’autonomisation des femmes ou encore la reddition de comptes sur les questions d’environnement, de société et de gouvernance (ESG).

De plus, les Lignes directrices énoncent des recommandations concrètes destinées à soutenir les pouvoirs publics dans leur action pour atteindre les objectifs de développement durable (en particulier l’objectif 5 – Égalité des sexes et autonomisation des femmes) et les objectifs des traités internationaux relatifs aux droits des femmes comme les conventions de l’OIT nº100, 111, 156, 183 et 190 ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Webinaire de présentation

L’OMT invite toutes les parties intéressées à participer, le 16 mars à 15 heures (heure d’Europe centrale), à un webinaire spécial de présentation des lignes directrices, avec des interventions d‘acteurs majeurs du secteur. On y expliquera ce que recouvre exactement la prise en compte de la dimension de genre et pourquoi c’est important dans le tourisme, surtout pour les acteurs publics et privés.

Le webinaire sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’OMT.

LIEN VERS LES LIGNES DIRECTRICES