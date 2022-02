La Tunisie et le sultanat d’Oman lanceront un grand projet d’investissement pour le renforcement de l’emploi et la formation professionnelle a indiqué le ministère.

Selon un communiqué qui a été publié à l’issue d’un entretien entre le ministre de l’emploi et la formation professionnelle Nasreddine Nsibi et l’ambassadeur du sultanat d’Oman à Tunis Yahia ben moussa Al Akri, la Tunisie et le sultanat d’Oman signeront un mémorandum d’entente dans le domaine de l’emploi, outre la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’emploi durant la période 2022- 2024.

L’entretien a porté également sur les programmes de coopération bilatérale dans le secteur de l’emploi et la formation professionnelle et les préparatifs pour la tenue de 16e session de la commission mixte Tuniso-Omanaise qui se tiendra fin 2022 à Mascate.

A cette occasion, Nsibi a souligné l’importance des relations de coopération avec le sultanat d’Oman dans le domaine de l’emploi et la formation professionnelle ainsi que l’échange des expériences entre les deux pays.

L’ambassadeur du Sultanat d’Oman a annoncé qu’une foire Omanaise sera organisée à Tunis au cours du mois d’octobre 2022 avec l’exposition des produits artisanaux omanais exprimant la disposition de son pays de renforcer davantage la coopération entre les deux pays.