Les travaux d’aménagement de la station de dessalement de l’eau de mer à Zarat (gouvernorat de Gabès) ont atteint un taux d’avancement de 70%, selon les données fournies par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

La station de dessalement de l’eau de mer de Zarat, dont la capacité de production atteindra 5 0000 m3 par jour extensible jusqu’à 100 000 m3 par jour, contribuera à répondre à la demande accrue en eau, améliorer sa qualité et éviter la pénurie en eau potable enregistrée ces dernières années pendant les périodes de pic estivales dans la région.

La réalisation de cette station, qui bénéficiera à plus d’un million d’habitants dans les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, s’inscrit dans le cadre du programme stratégique de valorisation et de sécurisation des ressources hydrauliques dans la région du Sud-Est, à l’horizon 2035, à travers le renforcement du système d’alimentation en eau potable.