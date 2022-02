Le seul exemplaire du plus gros avion de trasnport au monde (Antonov 225) aurait été détruit par l’armée russe, lors des combats pour la prise de l’aéroport d’Hostomel.

De fabrication ukrainienne l’avion est souvent utilisé pour le transport d’engins ou de composants volumineux, notamment des éléments de la fusée ariane.

“L’Antonov An-225 Mriya est un avion de transport très gros porteur, fabriqué initialement en République socialiste soviétique d’Ukraine puis en coopération entre l’Ukraine et la Chine. Son nom de code OTAN est « Cossack ». Cet avion aux dimensions impressionnantes est le plus long et le plus lourd avion du monde, et le troisième en envergure, derrière le Stratolaunch (117 m) et l’hydravion géant H-4 Hercules (97,54 m) (mais ce dernier n’a volé qu’une minute, une seule fois et n’a jamais été opérationnel). Il est capable de transporter des charges volumineuses pesant jusqu’à 250 tonnes avec une autonomie de 4 000 à 14 500 km selon la charge.

L’Antonov An-225 n’a encore jamais été utilisé au maximum de son potentiel. Cet avion-cargo s’avère être aussi maniable qu’un avion de ligne classique. En effet, au cours d’une démonstration en 1989 au-dessus du Bourget (salon aéronautique), il vira avec un angle de 45° avec la navette spatiale Bourane de 62 tonnes fixée sur son fuselage. Il peut transporter des hélicoptères de combat, des chars, des transformateurs, etc., en fait, toutes pièces spécifiques entrant dans sa grande soute”. (source: wikipedia)