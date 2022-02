Après avoir finalisé l’opération de cession d’une société opérant dans l’exportation de tout type de poisson, fruit de mer et spécialement le thon rouge, Al Karama Holding annonce qu’une cérémonie a eu lieu le Mercredi 23 Février 2022 à son siège social pour la finalisation de l’opération de cession des parts sociales d’une deuxième société opérant dans le secteur de la pêche, la Société La Méditerranéenne de Pêche SUARL (MED PÊCHE), société spécialisée dans la pêche du thon rouge et l’exploitation de matériels, équipements et bateaux de pêche.

Cette opération, portant sur la cession de 100% du capital de ladite société pour un prix global de Vingt millions huit cent mille dinars (20 800 000 DT) au profit de la société Tunisia Tuna – S.A.R.L, a été pilotée par Al Karama Holding pour le compte de l’Etat tunisien, assistée par le consortium conseil IEG Tunisia Corporate Advisory – Horwath ACF.

Etaient présents à cette cérémonie le représentant légal du cessionnaire,

M. Hassan Ben Romdhane, le gérant de la société, ainsi que les représentants du Ministère des Finances, de Al Karama Holding et du cabinet conseil IEG Tunisia Corporate Advisory – Horwath ACF.