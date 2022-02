Un nouveau simulateur de pêche a été déployé au Centre de formation professionnelle de pêche de Tabarka (nord-ouest de la Tunisie) grâce à un financement américain. Il a été inauguré lors d’une cérémonie, jeudi 24 février 2022, à laquelle ont assisté l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome, et le directeur général de l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricole (AVFA), Khemaies Zayani.

Ce nouveau simulateur, d’une valeur de 252 000 dollars, financé par les Etats-Unis, est le premier en son genre en Tunisie. Il s’agit d’un outil innovant en faveur de l’éducation qui crée un modèle très réaliste de la navigation et des opérations de pêche, permettant ainsi non seulement l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle mais aussi la mise à niveau du secteur de la pêche et de l’aquaculture, indique l’ambassade des Etats-Unis dans un communiqué.

L’acquisition du simulateur s’insère dans le cadre du projet FARMER, d’une enveloppe de 5 millions de dollars, qui a pour objectif de soutenir le développement du secteur agricole en Tunisie, et ce à travers l’assistance technique de l’AVFA ainsi que la modernisation de cinq centres de formation dans les domaines de l’agriculture et de la pêche localisés à Takelsa, Chott Mariem, Hakim Sud, Sbeitla et Tabarka.

Dans le centre de Tabarka, plus de 200 étudiants ont pu acquérir de nouvelles compétences et accéder à de nouveaux marchés grâce à la modernisation de la formation offerte et aux nouveaux équipements fournis par le projet FARMER.

“Le gouvernement américain est heureux de s’associer à l’AVFA à travers le projet FARMER ambitionnant de créer de nouvelles opportunités de développement économique dans les zones rurales du pays. Nous croyons en la persévérance des tunisiens qui contribuent activement au rebond de l’économie tunisienne “, a déclaré le diplomate américain.