En Tunisie, l’économie sociale et solidaire s’est dotée d’une vision stratégique et d’un plan de mise en œuvre pour devenir un réel levier de croissance inclusive en faveur de la création de richesse et d’emplois. Cependant, le développement de ce secteur demeure limité par plusieurs contraintes : le cadre institutionnel, législatif, financier, fiscal et réglementaire.

La nouvelle loi a été élaborée dans le but de favoriser un nouveau modèle économique viable, équitable et inclusif centré sur l’homme, mais ce modèle est-il représentatif d’une gouvernance démocratique appropriée ? Quid des décrets d’application ? Quelles sont les dispositions générales, le champ d’application et ses différentes structures ? Quel positionnement et quel est le degré d’implication de l’Etat ?

C’est pour tenter de répondre à ces questions que l’ATUGE organise cette conférence ayant pour thème : ” Entreprendre dans le cadre de L’Économie Sociale et Solidaire en Tunisie” et ce le vendredi 25 février 2022 à the Dot avec la participation de :

– Nasreddine NSIBI : Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi.

– Faten BEN AISSA : consultante en communication et Relations publiques, Modératrice

– Radhi MEDDEB : Président de l’association Action, Développement et Solidaire

– YAZID SAFIR : Directeur de l’Agence Française de Développement

– Zaineb Fakhfakh : Directrice Impact Partner