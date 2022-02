La Cité des sciences à Tunis célèbre en collaboration avec l’association Charles Nicolle pour la rénovation médicale et les scouts tunisiens, la journée internationale des maladies rares à sa 15ème édition, et ce, le 26 février 2022 à partir de 9h30.

Durant le mois de février 2022, une campagne de sensibilisation sur les maladies rares dans les 24 gouvernorats a été menée par les scouts Tunisiens qui ont été préalablement formés à la Cité des Sciences à Tunis par les membres docteurs de l’association ACNPRM.

L’importance de cet évènement prend son origine du nombre des personnes touchées dans le monde par ces maladies rares. En effet, On compte 6000 maladies rares dans le monde dont 300 millions de personnes sont atteintes.

Ces maladies handicapent la vie de ces personnes ainsi que celle de leurs familles.

Cette journée est une occasion pour sensibiliser la société, les décideurs et les scientifiques du monde pour lancer des recherches plus poussées à fin d’améliorer le diagnostic et de trouver des remèdes pour améliorer le quotidien des malades.

En raison de la situation sanitaire actuelle, la CST s’engage dans l’application des protocoles sanitaires et du renforcement de la mise en œuvre de ces mesures préventives, à savoir le contrôle des permis de vaccination, le port du masque, la distanciation physique, la ventilation des espaces clos.

A cet effet, le taux de remplissage de l’auditorium AL Khawarizmi sera limité à 50% de sa capacité. L’entrée libre et gratuite

Voici le programme de la journée :