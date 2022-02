Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce, mercredi 23 février 2022, l’organisation des rencontres professionnelles B2B entre entreprises tunisiennes et une quinzaine d’acheteurs nigérians, le jeudi 3 mars 2022, à la Maison de l’exportateur.

Ces rencontres sont organisées via sa représentation commerciale au Nigeria, et en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Abuja.

Les secteurs d’activités concernés par ces rencontres sont les BTP et matériaux de construction et l’agro-alimentaire (double concentré de tomate, produits de confiserie, huile d’olive, huiles végétales, conserves de sardine et thon, biscuits, chocolat, fromage, margarine).

Sont également concernées les industries diverses : accessoires pour bouteilles de gaz GPL (robinets, raccords, accessoires …) et les services (énergies renouvelables), manutentionnaires (agents de dédouanement et transitaires), installations électriques.

Les entreprises tunisiennes intéressées doivent envoyer un formulaire de participation au plus tard le 28 février 2022.