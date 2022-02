Les appels 2022 de l’Initiative de Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans la Région Méditerranéenne ” PRIMA ” sont maintenant ouverts, a annoncé le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué publié sur son site internet.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des opportunités offertes par le programme européen Horizon 2020 et s’adresse aux institutions, centres de recherche, universités et au secteur privé, a rappelé le Ministère.

L’initiative PRIMA a pour objectif de développer des solutions pour une gestion durable de l’eau et de la production alimentaire. Les appels PRIMA sont cofinancés par la Commission européenne à travers le Programme Horizon 2020 et par 19 pays, dont la Tunisie. Ils permettront de soutenir des projets collaboratifs de recherche proposant des solutions innovantes pour le bassin Méditerranéen, dans les domaines de l’eau et de l’agriculture.

PRIMA vise également à contribuer à l’Agenda 2030 des Nations unies par la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’AWP 2022 de PRIMA est structuré autour de six Appels à propositions. Pour la section 1, il s’agit de cinq appels autour de quatre thèmes (gestion de l’eau, systèmes agricoles, chaîne de valeur agroalimentaire et le thème Nexus). Et pour la section 2, il s’agit d’un appel autour de trois thèmes (appels multi-thèmes), précise le ministère.

Pour plus d’informations, le lien https://prima-med.org/submit-your-project/, est disponible pour consultation.