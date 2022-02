La ville de Douz (gouvernorat de Kébili) vient d’abrité la quatrième édition de “la journée de biologie clinique”, avec la participation de plus de 80 cadres médicaux et paramédicaux venus de Kébili, Tozeur et Gafsa.

Cet événement annuel, qui s’est tenu samedi 19 février 2022 à l’initiative de l'”Association de Biologie Clinique et Vie à Kébili” en collaboration avec l’Association tunisienne de biologie clinique, vise à consolider les acquis du personnel médical et paramédical, tout en leur permettant de se tenir au diapason des derniers développements dans un domaine en perpétuel évolution, a indiqué à l’Agence TAP, Sonia Ben Mohamed, membre du comité d’organisation.

Le programme de cette Journée scientifique s’est articulé autour de quatre grands thèmes: le dépistage de la Covid-19, le traitement des maladies endocriniennes d’un point de vue biologique, le don du sang et les moyens de protéger le donneur des maladies bactériennes, ainsi que les médicaments et les antibiotiques en rapport avec les microbes et les virus émergents.