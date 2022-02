“La Banque mondiale est disposée à accompagner la Tunisie dans l’exécution de son programme de réformes et à poursuivre la mise en œuvre de projets de coopération en cours”. C’est ce qu’a déclaré son vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Férid Belhaj, lors d’une réunion, vendredi 18 février 2022, avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Parmi les projets en cours, on cite le programme de protection sociale et celui d’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), selon le ministère des Finances.

Lors de cette réunion, Nemsia a mis l’accent sur un éventuel accord entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international (FMI), faisant savoir qu’une équipe de travail du FMI effectue actuellement (du 14 au 22 février 2022) des pourparlers avec les parties tunisiennse concernant le programme de réformes.

“L’Etat tunisien respecte, en dépit des difficultés, ses engagements avec les bailleurs de fonds internationaux, et accomplit au niveau intérieur son rôle social et économique”, a expliqué la ministre des Finances.

Par ailleurs, elle a salué les efforts déployés par l’institution de Bretton Woods pour accompagner le développement économique et social de la Tunisie, ajoutant que notre pays mise sur le soutien de ses partenaires économiques au cours de cette période difficile.