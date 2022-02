Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 14 au 18 février 2022 telles que rapportées vendredi, par l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

SIPHAT : Chute de 41% du chiffre d’affaires en 2021

Dans la continuité des dernières années, 2021 a été éprouvante pour la société pharmaceutique à capitaux publics, SIPHAT. La société a enregistré sur l’année écoulée une chute de son chiffre d’affaires de 41% à 9,5 MD.

La production du 4ème trimestre 2021 et celle cumulée de l’année 2021 ont affiché une baisse respectivement de 71% et 60% par rapport à celles de l’année 2020. Sur l’année 2021, la société a investi une enveloppe de 0,6 MD. L’investissement s’est limité aux remplacements de matériels et réparations nécessaires afin d’assurer la continuité de production.

S’agissant de l’endettement, il a connu une augmentation de 35% au 31 décembre 2021 à 75,4 MD. Ce chiffre tient compte aussi bien des crédits à moyen terme et des dettes à long terme ainsi que de la dette envers l’administration fiscale et les crédits à court terme.

Selon les indicateurs d’activité au 31 décembre 2021, le management estime que la SIPHAT surmontera sa crise, dans les prochaines années, avec l’augmentation de sa production suite à l’entrée en vigueur du crédit FADES alloué à l’acquisition de matières premières, d’articles de conditionnement et d’emballage et à l’investissement.

La société compte aussi s’ouvrir sur les marchés africains et en particulier sur le marché libyen.

SOTUMAG: Appel à la candidature pour la désignation d’un membre au Conseil d’Administration représentant les actionnaires minoritaires

La SOTUMAG a lancé un appel à la candidature pour la désignation d’un membre au Conseil d’Administration représentant les actionnaires minoritaires. Les candidatures doivent être présentées obligatoirement dans une enveloppe fermée portant la mention : “A ne pas ouvrir Candidature d’un membre du conseil d’administration représentant les actionnaires minoritaires” Au nom du Président Directeur Général de la SOTUMAG et parvenir soit directement au bureau d’ordre de la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par Rapide Poste au siège de la société sis au : “MIN de Bir El Kassâa Route de Naâssen 2059 Bir Kassâa Ben Arous”, au plus tard le 17 Mars 2022 à 13H00.