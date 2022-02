Les travaux du 25ème congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se sont poursuivis jeudi 17 courant à Sfax, en présence de 585 congressistes sur un total de 606 inscrits, a indiqué le secrétaire général adjoint chargé de l’information à l’Union Régionale du Travail à Sfax, Yassine Trigui.

Le syndicaliste a précisé que les congressistes poursuivent depuis hier soir, mercredi, le débat public, ouvrant la porte à près de 30 congressistes pour intervenir sur diverses questions syndicales régionales et sectorielles.

Les comités de rédaction des motions ont également commencé leurs travaux après leur formation, mercredi 16 février, et il s’agit respectivement du comité de dépouillement des voix, du comité de la motion générale, du comité de la motion professionnelle, du comité de la motion interne et du comité du conflit arabo-sioniste.

La séance du soir de la journée inaugurale du congrès qui se tient du 16 au 18 février sous le slogan ” Nous adhérons à l’indépendance de notre décision, et nous nous attachons à la liberté, la démocratie et la justice sociale de la Tunisie “, a été consacrée à l’examen des rapports financier et moral du mandat écoulé après avoir élu Youssef Aouadni (non candidat) et ses deux adjoints et deux rapporteurs.

Les congressistes ont également visionné une vidéo sur l’avancement des travaux du bâtiment de l’Union générale tunisienne du travail à la place Mohamed Ali Hammi à Tunis.

Il est prévu que les travaux de la troisième journée du congrès de l’Union soient consacrés demain, vendredi, à répondre aux interventions, adopter le rapport général et le rapport financier, et adopter les motions du congrès, avant que le processus d’élection ne commence dans la soirée.

Au cours de ce congrès électoral ordinaire, 37 candidats sont en lice pour les 15 sièges du Bureau exécutif national, 11 candidats pour les 5 sièges de la Commission nationale du règlement intérieur, et 14 candidats pour les 5 postes de la Commission nationale de contrôle financier.