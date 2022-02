Le ministère des Affaires culturelles représente la Tunisie aux travaux des consultations régionales pour la région arabe organisés en ligne les 16 et 17 février, en prévision de la Conférence mondiale de l’UNESCO – MONDIACULT 2022 prévue au Mexique du 28 au 30 septembre prochain.

Des représentants des ministères de la Culture de la région arabe, des organisations internationales et régionales participent à ces consultations.

En sa qualité de vice-présidente des Consultations, la ministre tunisienne des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a présidé, mercredi 16 courant, les travaux de la journée inaugurale, lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère.

Au menu, des thèmes abordés en lien avec le renforcement du secteur culturel en tant que vecteur de développement durable, les défis à l’ère du numérique et la protection du patrimoine culturel au profit de la paix et de la diplomatie culturelle, ajoute la même source.

L’Unesco a prévu cinq consultations régionales organisées, de décembre 2021 à février 2022, en ayant MONDIACULT 2022 en point de mire. Le processus des consultations régionales devrait se révéler inclusif, participatif, axé sur les priorités et stratégique en termes de vision et d’ambitions, peut-on lire sur le site de l’Organisation.

Selon la même source, les consultations jouent un rôle essentiel pour faire état des tendances actuelles en matière de politiques culturelles, notamment dans le cadre des stratégies de relance des suites de la pandémie. En outre, elles aident à identifier non seulement les domaines clés pour l’adaptation du secteur culturel afin de relever les défis les plus urgents du développement durable, mais aussi les priorités spécifiques par région nécessitant un investissement politique plus important, afin de mieux exploiter la contribution de la culture dans le spectre des politiques publiques.

La Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2022 sera convoquée par l’UNESCO quarante ans après la première Conférence mondiale sur les politiques culturelles – MONDIACULT, tenue à Mexico (Mexique) en 1982, et 24 ans après la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles pour le développement, qui s’est déroulée à Stockholm (Suède) en 1998.

Depuis les conférences mondiales de l’UNESCO, MONDIACULT 1982 et Stockholm 1998, la communauté internationale a approuvé le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs (ODD). Entre 2010 et 2021, les Nations Unies ont adopté 8 résolutions ciblant les liens incontestés entre la culture et le développement durable, témoignant ainsi de l’engagement des Etats membres à faire avancer le rôle actif de la culture dans la construction de sociétés inclusives et résilientes à travers tous les Objectifs de développement durable.

L’UNESCO renouvelle son engagement en faveur du dialogue politique mondial dans le domaine de la culture, en s’appuyant sur son mandat et son expertise pour favoriser la coopération multilatérale et le dialogue politique, et en s’inspirant de ses conférences historiques sur les politiques culturelles, a encore annoncé l’organisation onusienne.