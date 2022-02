Les préparatifs pour la manifestation culturelle et touristique “De Carthage à Saint-Pétersbourg” qui se déroulera sur trois mois à partir de mai 2022, en Russie, ont été au cœur d’une rencontre tenue, mercredi 16 février à Tunis, entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, et la directrice du Musée russe de Saint-Pétersbourg, Evgenia Petrova.

“De Carthage à Saint-Pétersbourg” sera une exposition d’une sélection d’œuvres d’art du peintre russe, Alexandre Roubtzoff, arrivé en 1914, à l’âge de 35 ans, en Tunisie, où il s’est installé jusqu’à sa mort le 26 novembre 1949.

Lors de cette rencontre, le ministre du Tourisme a mis l’accent sur l’importance de cette manifestation sur les plans touristique et culturel, affirmant qu’elle contribuera à renforcer les relations de partenariat entre les deux pays.

Le ministre a considéré que cette manifestation permettra aussi de promouvoir davantage la destination Tunisie en Russie.

Cette rencontre a également été l’occasion de proposer l’organisation, dans les deux pays, d’une manifestation baptisée “La Route du peintre russe, Alexandre Roubtzoff” comme trait d’union entre la Russie et la Tunisie, pour attirer les touristes admirateurs de ce peintre et promouvoir les cultures des deux pays.

La directrice du musée russe a estimé que cette initiative constituerait une grande opportunité pour renforcer les relations entre les deux pays et promouvoir leurs patrimoines civilisationnels, culturels et historiques.

Elle a exprimé sa joie de visiter la Tunisie pour la première fois et de découvrir son patrimoine culturel et artistique, soulignant l’attachement de son pays à consolider ses relations culturelles avec la Tunisie. Et de rappeler que le Musée Russe à Saint-Pétersbourg, s’étale sur plus de 30 hectares et est constitué de 5 palais.

Le plus important musée d’art en Russie, il comporte plus de 500 000 œuvres d’art et attire plus de 1,5 million de visiteurs.