Les travaux du 25e congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont démarré ce matin à Sfax, au milieu d’un dispositif de sécurité renforcée et en présence de syndicalistes et invités venus de plusieurs pays.

Environ 620 délégués parmi les membres du bureau exécutif de l’UGTT, les secrétaires généraux des fédérations, les secrétaires généraux des bureaux régionaux et les secrétaires généraux des syndicats de base, participent à ce congrès qui se tient durant trois jours.

Ce congrès réunira également des dizaines de personnalités et invités de la centrale syndicale venus de plusieurs pays maghrébins, arabes, africains et européens, dont l’Organisation internationale du travail, ainsi que des représentants d’organisations nationales, dont l’UTICA, l’ordre des Avocats, l’Union Nationale de la Femme Tunisienne, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, le syndicat National des Journalistes Tunisiens et autres.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, a salué la région de Sfax qu’il a qualifiée de “citadelle de la lutte syndicale”, louant “la bonne organisation de ce congrès et l’accueil qui a été réservé aux congressistes.

Il a également salué au nom des syndicalistes et militants de l’UGTT aux plans local, régional, national et sectoriel, les hôtes de la centrale syndicale, dont notamment l’union des travailleurs syndicaux de Palestine et l’Union générale des travailleurs d’Algérie.

Au cours de la séance inaugurale, les représentants des organisations hôtes du 25e congrès de l’UGTT dont notamment l’organisation internationale de travail, l’union internationale des syndicats, l’union européenne de syndicats et la confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l’union syndicale Africaine, ont prononcé des allocutions dans lesquelles ils ont réitéré leur soutien indéfectible à l’UGTT pour son long parcours de militantisme et sa défense des droits des travailleurs.

De son côté, le secrétaire général de l’union des travailleurs de Palestine, Chaher Saad, a déclaré que l’UGTT est considéré comme “une icône du travail syndical, comme en témoigne les réalisations accomplies (prix Nobel de la paix) qui sont une source de fierté pour le monde arabe.

Il a salué le rôle de la centrale syndicale dans la défense de la cause palestinienne, rappelant que la Tunisie avait soutenu la révolution palestinienne et abrité les palestiniens pendant une longue période.

Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Samir Majoul, a affirmé que l’organisation patronale et la centrale syndicale se sont alliées, depuis l’ère de la pré-indépendance et jusqu’à aujourd’hui, à la sauvegarde des intérêts du pays, des institutions et du capital humain, ajoutant qu’ils sont appelés à trouver des solutions pour faire sortir le pays de la crise actuelle.

Au cours de ce congrès électoral ordinaire, 36 candidats sont en lice pour adhérer au bureau exécutif (15 sièges), 11 candidats pour la Commission nationale du règlement intérieur (5 sièges), et 14 candidats pour la Commission nationale de contrôle des finances (5 sièges).