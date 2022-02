Cent trente-deux (132) échantillons d’huile d’olive sont évalués par une équipe de dégustateurs, et ce du 14 au 17 février 2022, dans le cadre de la 5ème édition du Concours de la meilleure huile d’olive extra vierge. C’est ce qu’indique le directeur des normes et du contrôle de la qualité à l’Office national de l’huile (ONH), Kamal ben Ammar.

Organisé à l’initiative de l’ONH, ce concours repose sur des normes internationales approuvées par le Conseil Oléicole International, souligne Ben Ammar.

“Ce concours, organisé depuis l’année 2018, vise à améliorer la qualité de l’huile d’olive tunisienne et à promouvoir ce produit phare du pays à l’échelle nationale et internationale, l’objectif étant de promouvoir l’exportation et de conquérir de nouveaux marchés”, a-t-il ajouté.

Quatre lauréats seront sélectionnés et primés au terme de cette compétition, a indiqué, de son côté, l’expert international en dégustation, Samia Chekik. Chaque lauréat va présenter une des meilleures huiles d’olive extra vierge de différentes régions du pays. Il s’agit des huiles d’olives “fruité vert intense”, “fruité vert moyen”, “fruité vert léger” et “fruité mûr”.