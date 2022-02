L’OMT apporte son soutien aux populations alors qu’elles se préparent à recevoir de nouveau les visiteurs, et pour exploiter le potentiel que possède le tourisme d’amorcer la reprise et de contribuer à une croissance durable et inclusive.

Constatant que les restrictions sur les voyages ne cessent d’être assouplies ou levées, l’OMT recentre son action, en réorientant de l’aide apportée aux membres pour atténuer les impacts de cette crise historique vers une réflexion sur le rôle du tourisme à plus long terme pour renforcer la résilience et offrir des débouchés. Grâce à ses dispositifs d’assistance technique, l’OMT agit sur le terrain dans toutes les régions du monde.

Sur le terrain en Grèce

Témoignage de l’engagement pris par l’OMT d’être aux côtés des collectivités pour repenser le tourisme et le relancer, un nouveau partenariat avec la municipalité de Skiathos table sur des politiques axées sur les intérêts de la population.

Des décennies durant, le tourisme est devenu un pilier de la croissance économique et un secteur porteur d’opportunités pour les habitants de l’île, destination parmi les plus en vue en Europe. Maintenant que le secteur redémarre et se relève des impacts de la pandémie, l’OMT met au point avec les autorités locales un dispositif d’accompagnement technique et d’assistance à vocation pratique.

Dans l’immédiat, les experts de l’OMT vont travailler avec la municipalité pour analyser la stratégie de marketing de l’île et faire des recommandations d’adaptations et d’améliorations nécessaires. Pour ce faire, ils vont mettre l’accent sur l’attachement de la destination à mettre le tourisme au service du développement durable.

En parallèle, et pour que l’activité touristique profite à tous à Skiathos, l’OMT va aussi étudier les points de vue des résidents à l’égard du tourisme et examiner par quels moyens les associer davantage à la planification et au développement du tourisme.

C’est le premier dispositif d’assistance technique engagé par l’OMT en Grèce. Le maire de Skiathos, Thodoris Tzoumas, s’est félicité de cette initiative qui apporte « un concours important au redressement post-pandémie du tourisme à Skiathos. Nous attendons maintenant avec intérêt que cette collaboration démarre. Grâce aux synergies et au soutien des plus hautes instances mondiales et de notre pays dans le domaine du tourisme, nous sommes certains d’obtenir les meilleurs résultats et que ces résultats profitent à tous ».

A quand un tel partenariat entre une collectivité tunisienne et l’Organisation mondiale du tourisme ?