Les professionnels du tourisme dans le gouvernorat de Tataouine estiment nécessaire d’aider la région à promouvoir son potentiel touristique en soutenant de nouveaux projets touristiques et en débloquant le projet de réalisation de la zone touristique qui y était programmée depuis plus de 15 ans.

S’adressant au ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, en visite dans la région et qui présidait à cette occasion le Conseil régional du tourisme, les professionnels ont également plaidé pour l’inscription du reste des délégations du gouvernorat sur la liste des “municipalités touristiques” bénéficiant du Fonds de protection des zones touristiques.

Ils dénoncent par ailleurs la marginalisation dont souffrent les professionnels du tourisme et de l’artisanat dans le gouvernorat de Tataouine et l’absence de soutien national aux investissements et à l’infrastructure touristiques dans la région qui ne dispose que de 5 unités hôtelières de 3 étoiles.

En outre, ils critiquent l’absence de stratégie promotionnelle de la région sur les plans local et international malgré la grande diversité de ses atouts touristiques qui restent méconnus par les touristes et les investisseurs.

Les professionnels appellent à lancer de grands projets touristiques dans la région dans l’objectif d’y augmenter la capacité d’hébergement et de créer des postes d’emploi.

Le ministère de tutelle est également invité à faciliter les procédures administratives de création d’entreprises et à encourager la formation dans les métiers de l’artisanat pour valoriser le patrimoine local, appelant dans ce sens, à limiter l’importation des produits similaires aux produits locaux, surtout face aux grandes difficultés financières que confrontent les artisans en raison de la pandémie du coronavirus.

Réagissant aux revendications des professionnels, Moez Belhassine a affirmé le soutien de son département au Festival international des ksours sahariens de Tataouine qui représente un produit touristique important à l’échelle nationale et internationale, soulignant que le ministère accorde une importance particulière au tourisme alternatif et durable qui valorise le patrimoine régional.

Il a promis de soutenir les jeunes investisseurs désireux d’investir dans ce patrimoine et de les aider à promouvoir leurs projets à une large échelle.

Le ministre a aussi fait savoir que son département est en train de réviser le cadre légal relatif à l’investissement touristique dans le sens d’une facilitation des procédures notamment pour le tourisme alternatif et durable.

Moez Belhassine a assuré que les zones touristiques ne sont plus une exigence pour la promotion du secteur touristique dans une région donnée, affirmant que les projets qui se basent sur les atouts spécifiques de chaque région, tels que les gîtes ruraux et les maisons d’hôtes, ont fait preuve d’efficacité.

Le ministre a invité les investisseurs à exploiter le potentiel touristique du gouvernorat de Tataouine promettant de leur accorder tout le soutien et tous les avantages prévus par la loi de l’investissement.

Dans le cadre de la promotion de la 41ème édition du Festival international des ksours sahariens de Tataouine prévue du 23 au 28 mars 2022, une soirée folklorique dans la délégation de Ghomrassen s’est tenue dans la nuit du dimanche 13 février au lundi 14 février 2022.