La ville de Béni Khiar a abrité, samedi 12 février 2022, une course équestre internationale d’endurance disputée sur des distances de 100, 120 et 140 km, dans la pinède d’Al-Somaa, avec la participation de 17 chevaux.

Le directeur technique national de la Fédération tunisienne des sports équestres, Zied Aouina, a déclaré que cette course internationale, classée “course trois étoiles”, est organisée sous l’égide de la Fédération équestre internationale, qui a envoyé des juges pour suivre la course dans ses différentes étapes d’autant plus qu’elle est qualificative pour le championnat du monde seniors prévu le 22 octobre prochain à Vérone, en Italie.

Il estime que les résultats encourageants obtenus par les équipes nationales d’endurance, notamment la quatrième place mondiale au dernier Championnat du monde des moins de 21 ans organisé en septembre 2021 aux Pays-Bas, ont représenté une grande motivation pour intensifier les compétitions et promouvoir davantage le sport équestre.

La Fédération tunisienne travaille d’arrache-pied pour préparer les prochains Championnats du monde seniors d’endurance sur une distance de 160 km, en programmant notamment une nouvelle course internationale le 26 mars prochain qui se disputera sur cette même distance, a-t-il ajouté.

Et de rappeler que la Fédération tunisienne des sports équestres compte deux spécialités : le saut d’obstacles et la course d’endurance, ajoutant que le sport équestre en Tunisie connait un grand engouement avec 2000 licenciés filles et garçons appartenant à 42 associations, à travers tout le pays.

“Parallèlement au championnat du monde, la Fédération s’apprête à participer aux prochains Jeux méditerranéens prévus à Oran, en Algérie”, selon lui. Dans ce contexte, le jockey tunisien Elias Chaouachi, qui a obtenu la quatrième place mondiale à l’épreuve d’endurance, s’est qualifié pour la première fois dans l’histoire des sports équestres en Tunisie pour les Jeux mondiaux, spécialité saut d’obstacles, qui se tiendront cet été à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

De son côté, l’organisateur de la course internationale d’endurance, Ahmed Chouaibi, a indiqué que cette course internationale est une étape importante dans la préparation des jockeys tunisiens et de leurs chevaux aux courses internationales d’endurance.

Il a précisé que le circuit est disputé sous forme de boucles de 40 km chacune, au terme de chaque boucle un contrôle vétérinaire est effectué afin de vérifier l’état de santé du cheval et d’effectuer des tests antidopage avant de se reposer et repartir compléter le reste du parcours.