Un stage de redécouverte de la flore et de l’écologie ” FLORA WEEK “, destiné aux étudiants de niveau licence et ingéniorat (Biologie, Ecologie, ESVT, Agronomie, Environnement), sera organisé du 20 au 26 mars 2022 à Aïn Draham, annonce le Fonds mondial pour la nature (WWF) Tunisie, dans un communiqué publié samedi 12 février 2022.

Il s’agit d’une formation pratique de prospection et d’identification de la flore ainsi que l’interprétation des écosystèmes terrestres dans une approche de protection de la biodiversité végétale et des habitats.

Le stage sera organisé dans un camp fermé dans les régions de Aïn Draham, Dar Fatma et Oued Ezzen, avec un encadrement permanant assuré par des enseignements universitaires et des chercheurs spécialistes des thèmes traités (prospections et échantillonnages en forêt, travaux de laboratoire, taxonomie, traitement des données et cartographie..).

WWF TUNISIE précise que le dernier délai de dépôt des candidatures pour les personnes qui désirent participer à ce stage est fixé au 28 février 2022.