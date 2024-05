Dans le cadre de son engagement soutenu en faveur de la protection et de la restauration de la nature en Tunisie, Attijari bank est fière d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique triennal avec le Fonds Mondial Pour La Nature, WWF Afrique du Nord, à partir de 2024. Cette collaboration vise à renforcer les actions de conservation de l’environnement et des écosystèmes naturels menées par le WWF NA en Tunisie.

Attijari bank est la première banque à signer un accord avec le WWF NA, ONG convergeant avec ses ambitions de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique. La signature de ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie ESG sous l’enjeu prioritaire de sa feuille de route de préservation de la biodiversité, pour une période qui s’étale sur trois années.

La cérémonie de signature de la convention a été un moment marquant, en présence de M. Said SEBTI, Directeur Général d’Attijari bank, soulignant l’engagement continu de la banque envers la responsabilité sociétale et environnementale, et M. Jamel JRIJER, Directeur WWF Afrique du Nord, exprimant l’importance cruciale de cette alliance pour la protection de la nature en Tunisie, susceptible de jouer un effet d’entrainement vertueux sur l’ensemble du secteur bancaire.

Said SEBTI, Directeur Général d’Attijari bank, a souligné l’engagement durable de l’institution envers les initiatives environnementales. Il a déclaré que cet accord reflète la volonté d’Attijari bank de jouer un rôle actif dans la préservation de l’écosystème tunisien, luttant ainsi contre les risques engendrés par le changement climatique.

Deux leviers majeurs sur lesquels repose cet enjeu de préservation de la biodiversité de la stratégie globale ESG de la banque : limiter les activités bancaires ayant un impact négatif sur la biodiversité et favoriser celles qui, a contrario, génèrent un impact positif sur notre environnement. A travers ce partenariat, nous ambitionnons le déploiement effectif d’actions à impact contribuant à la réalisation de ces objectifs et démontrant ainsi notre engagement envers de développement de la finance durable.

Jamel JRIJER, Directeur du bureau du Fonds Mondial pour la Nature, Afrique du Nord, a rappelé l’importance de la mobilisation du secteur bancaire et financier en faveur de la préservation et de la restauration de la nature. Il espère que cet accord servira d’exemple inspirant pour d’autres banques et acteurs du secteur privé rappelant que la préservation de l’environnement et de la nature constitue un défi global qui requiert une action collective de tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés.

Dans le cadre de cet accord, Attijari bank s’engage à adopter trois plages par an dans le cadre de l’initiative “Adopt a Beach”, une action de mobilisation et d’engagement citoyen visant à contribuer à la réduction de la pollution marine en Tunisie. Attijari bank apportera également son soutien à la restauration des forêts tunisiennes par le biais du reboisement, à la restauration du jardin botanique de Tunis et à la réhabilitation de la lagune de Ghar El Melh.

Cet accord est signé pour une période de trois ans, renforçant ainsi l’engagement à long terme d’Attijari bank envers la protection de l’environnement en Tunisie.