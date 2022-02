En marge de sa participation au ” One Ocean Summit ” à Brest en France, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue avec certains chefs d’Etat et de gouvernement et autres représentants d’institutions financières et de développement. Elle a ainsi eu eu un entretien avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au sujet du renforcement des concertations…, indique un communiqué de la Kasbah.

La rencontre a également porté sur les moyens de développer et enrichir la coopération bilatérale et d’échanger les vues sur divers dossiers d’intérêt commun.

Najla Bouden s’est aussi entretenue avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, sur les relations bilatérales, mettant l’accent sur l’importance de multiplier les rencontres entre les responsables des deux pays et de dynamiser les mécanismes de coopération, dont notamment la prochaine session de la Haute Commission mixte tuniso-marocaine.

Elle a aussi rencontré son homologue maltais, Robert Abela, un entretien qui a permis de réaffirmer la volonté des deux pays voisins de consolider les divers volets de la coopération bilatérale mais également avec l’Union européenne ; et de renforcer la coordination et les concertations sur les dossiers prioritaires communs.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a tenu des séances de travail avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud Besso, et avec le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ricardo Mourinho Félix. Elles ont porté sur les moyens de renforcer la coopération avec ces deux institutions financières européennes et d’en diversifier les champs, et sur la réalisation de différents projets d’investissement et de développement en Tunisie.

Najla Bouden a conclu sa visite à Brest par la signature d’un accord de coopération financière entre l’Office national de l’assainissement (ONAS) et la BERD pour la réalisation de deux stations d’épuration à Gabès.