Recevant mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, les chefs des missions techniques et financières internationales accréditées en Tunisie, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a appelé à un surcroît de coordination avec les partenaires techniques et financiers afin d’obtenir les meilleures performances, dans le cadre d’un « partenariat durable bénéficiant aux deux parties ».

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement publié, mardi, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité d’impulser davantage la coopération internationale et d’en diversifier les perspectives et les domaines d’intervention, se félicitant à ce propos du niveau de coopération entre la Tunisie et les chefs des missions techniques et financières internationales opérant dans notre pays.

Hachani a par ailleurs rassuré les chefs des missions techniques et financières internationales sur les perspectives de développement en Tunisie soulignant à ce titre que les indicateurs économiques affichent une évolution significative et que les efforts se poursuivent sans cesse afin d’engager les réformes nécessaires tout en misant les moyens et les ressources propres du pays.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres des Finances, de l’Économie et du Plan, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, de l’Agriculture, des Ressources hydriques de la Pêche ainsi que du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.